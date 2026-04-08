В Аксае существуют риски срывов сроков строительства школы на улице Речников

Строительство школы на улице Речников в Аксае достигло 90% готовности, однако неритмичный ход работ создал угрозу срыва сроков сдачи объекта к новому учебному году. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Владимир Ревенко в соцсетях.

На стройплощадке продолжается отделка внутренних помещений, монтаж радиаторов и благоустройство прилегающей территории. Несмотря на высокую степень готовности объекта, темп выполнения работ признан недостаточным.

Подрядчику поручили ускорить строительные работы и пересмотреть план-график с детализацией объемов, временных рамок, состава бригад для каждого направления деятельности и назначением ответственных лиц. Для предотвращения нарушения установленных сроков на площадке будут проходить еженедельные координационные встречи до полного завершения строительства. Сдать объект планируют к началу учебного года.

Константин Соловьев