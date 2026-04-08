«Известия»: россияне отменили четверть туров в Дагестан из-за наводнений

Россияне отменили 25% купленных туров в Дагестан из-за сильных затоплений в регионе. Продажи новых путевок упали на 40%. Об этом газете «Известия» сообщили представители отрасли.

Продажи туров в Дагестан на майские праздники упали примерно на 70%, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА), гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он считает, что к майским праздникам туристический поток в регион не восстановится в полном объеме. Эксперт отметил, что первое наводнение, произошедшее 28 марта, не нанесло ущерба главным туристическим районам Дагестана — Дербенту, Избирбашу и Сулакскому каньону. Однако при последнем наводнении был поврежден водопровод, «и начались отравления некачественной водой», указал он. «Кроме того, пострадал Дербентский район, а это главное туристическое направление Дагестана»,— уточнил Алексан Мкртчян.

Пресс-служба туроператора «Мультитур» рассказала, что темпы бронирования путевок в Дагестан замедлились, однако в компании не заметили аннуляций туров. Туроператор «Алеан» заявил о сокращении темпов бронирования в пределах 20% неделя к неделе. Там считают, что временное охлаждение спроса не должно сильно повлиять на летние продажи. При этом туристы не отказываются от путевок в Дагестан на май-сентябрь, которые они купили ранее, добавили в компании.

С 30 марта по 5 апреля туристы отменили 20% запланированных ранее туров в Дагестан с заездами в эти даты, рассказал «Ъ» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, аналогичное снижение было на минувшей неделе к предыдущим семи дням. Продажи туров шли преимущественно на даты после 20 мая, отметил господин Ромашкин.

В конце марта в Дагестане начались ливни, которые размыли берега и повредили инфраструктуру. 4-5 апреля на Геджухском водохранилище прорвалась дамба, из-за чего в нескольких районах произошло подтопление энергообъектов и разрушение мостов. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что было затоплено более 6 тыс. частных домов, погибли шесть человек и пострадали 15,5 тыс. жителей. В республике 7 апреля ввели режим ЧС регионального уровня. Третья волна паводка в Дагестане должна начаться 11 апреля, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Подробнее о спросе на туристические поездки в Дагестан — в материале «Ъ» «Наводнение размыло спрос».