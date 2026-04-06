Наводнение размыло спрос

За неделю туристы отменили 20% запланированных путешествий в Дагестан, на столько же сократился объем новых бронирований. Это связано со стихийным бедствием в реcпублике, сильно пострадавшей от наводнения. Вместе с тем в последнее время наблюдается общее снижение интереса к Дагестану из-за переориентации туристов на отдых на Черном море.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На неделе с 30 марта по 5 апреля 2026 года 20% запланированных ранее туров в Дагестан с заездами в эти даты были отменены, рассказал “Ъ” вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Аналогичное снижение, по его словам, отмечено в объеме бронирований в регионе на минувшей неделе к предыдущим семи дням. Продажи, по его словам, шли преимущественно на даты после 20 мая.

В туркомпании «Алеан» также говорят о 20-процентном снижении продаж Дагестана по результатам прошлой недели. Хотя массовых аннуляций, по словам представителя оператора, нет.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что спрос на направления традиционно снижается в связи с крупными природными катаклизмами. В рамках опроса в отраслевом Telegram-канале «Крыша Турдома» о планах отменить летние поездки в Дагестан в этом сезоне заявили 12% рассматривающих направление путешественников, 7% примут решение позднее.

Дагестан входит в топ-10 туристических регионов, говорит Сергей Ромашкин. Количество прибытий он оценивает в 1,5 млн человек в год. 60% путешественников приезжают с экскурсионными целями, еще 40% ориентируются на пляжный отдых.

В коллективных средствах размещения региона в прошлом году, по данным Росстата, остановились 383,3 тыс. человек. Это 12,1% от совокупного количества гостей в регионах Северного Кавказа.

Текущее падение спроса связано с наводнением в республике. Рекордные осадки на Дагестан обрушились 28 марта, с тех пор обстановка остается сложной. Власти региона ввели режим ЧС в отдельных городах и районах, включая Махачкалу. В Дербентском районе из-за прорыва дамбы было эвакуировано более 4 тыс. человек. От подтоплений пострадало 3,5 тыс. домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Туристическая инфраструктура оказалась почти не задета: аэропорт и основные отели продолжают работу. Сергей Ромашкин говорит, что в соответствии с планами проходит 90% экскурсий. В «Алеане» говорят, что в некоторых из них была скорректирована программа. Рельеф местности неравномерный, а от стихии в большей степени страдают объекты, которые оказываются на пути горных потоков, поясняют в компании. Руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин отмечает, что многие туристы в Дагестане принимают решение об экскурсиях на месте, ориентируясь в том числе на погоду.

Апрель — формально невысокий туристический сезон для Дагестана. Основная часть туристов, по словам господина Ромашкина, приезжает в регион летом.

Текущее снижение продаж из-за наводнения накладывается на общую негативную конъюнктуру.

В январе—марте 2026 года спрос на Дагестан в целом сократился на 20%, говорит Сергей Ромашкин. В «Алеане» бронирования Дагестана в этом году тоже шли хуже. В компании это связывают с выраженным восстановлением спроса на Анапу: в прошлом году Дагестан нередко выбирали туристы, отказавшиеся от отдыха на черноморском побережье из-за закрытия пляжей. Кроме того, по словам представителя компании, многие туристы не готовы посещать Дагестан дважды.

В «Алеане» не исключают, что продажи вырастут ближе к лету. Сергей Ромашкин отмечает, что традиционно на восстановление спроса после громких происшествий и природных катаклизмов на рынке уходит две-три недели с момента стабилизации ситуации и появления позитивных новостей.

Александра Мерцалова