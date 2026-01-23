Свободный полет

Запуск на орбиту первой серийной партии российских низкоорбитальных спутников отложен на 2026 год. По данным “Ъ”, это может быть связано с тем, что аппараты не были произведены вовремя. Коммерческий успех проекта будет зависеть от стоимости абонентских терминалов и спроса на такую связь со стороны государственных и крупных коммерческих заказчиков, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году запуск первых 16 низкоорбитальных спутников широкополосного доступа в интернет (ШПД) компании «Бюро 1440» (входит в ИКС «Холдинг») не состоялся и был отложен на текущий год. Сразу два источника “Ъ” на космическом рынке допускают, что перенос сроков связан с тем, что не удалось вовремя произвести нужное количество аппаратов.

При этом в декабре 2025 года на заседании общественного совета при Минцифры заместитель главы министерства Дмитрий Угнивенко отчитывался, что «Бюро 1440» в прошлом году создало положенные 16 аппаратов. В Минцифры не ответили “Ъ” на вопрос о причинах переноса запуска. «Мы двигаемся в соответствии с целевыми сроками проекта. Информацию об этапах развертывания группировки мы будем предоставлять по мере их прохождения, однако точные даты запусков и остальная чувствительная информация не подлежат разглашению»,— заявили “Ъ” в «Бюро 1440».

Проект по созданию российской низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется в рамках нацпроекта «Экономика данных»: планируется направить 102,8 млрд руб. из федерального бюджета и 329 млрд руб. собственных средств компании до 2030 года. Сейчас на орбите находится шесть спутников «Бюро 1440», запущенных в рамках двух экспериментальных миссий.

В паспорте федпроекта «Инфраструктура доступа в интернет» нацпроекта «Экономика данных» указано, что в 2025 году необходимо осуществить запуск первых 16 аппаратов на орбиту. Ранее о том, что запуск первых серийных космических аппаратов «Бюро 1440» должен произойти до конца года, заявлял и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Исходя из паспорта федпроекта, в 2026 году число спутников на орбите должно составить уже 156 аппаратов, в 2027-м — 292, а в 2028-м — 318. Для вывода такого количества аппаратов на орбиту планируется произвести 24 запуска до 2030 года.

В заявленные сроки реализовать намеченное сложно, считает акционер «КАИ Интернет» Сергей Пехтерев: «Проект требует и больших средств, и человеческих ресурсов, а также решения большого количества проблем». При этом коммерческий успех будет зависеть от стоимости абонентских терминалов, учитывая ограниченность российского рынка — не более 200 тыс. штук, говорит он. Стоимость абонентского терминала для физлиц будет составлять 50 тыс. руб., а ежемесячный тариф — 8 тыс. руб., писал Forbes. Для корпоративных клиентов цена терминала составит 250 тыс. руб., тариф — 55 тыс. руб. в месяц.

Успешность проекта зависит не от числа запущенных спутников, а от прогресса в создании системы ШПД и абонентских терминалов, себестоимость которых в производстве обеспечивает их применение на массовом рынке, объясняют в J’son & Partners Consulting.

Потенциальный российский рынок спутникового широкополосного доступа можно оценивать в сотни миллионов долларов в год с перспективой роста в рамках всего рынка спутниковой связи по мере развертывания группировки, говорит гендиректор компании «Новый космос», эксперт рынка «Аэронет» НТИ Антон Алексеев.

«Спрос на такие услуги в России объективно существует и сосредоточен прежде всего в удаленных и труднодоступных регионах, а также в корпоративном и государственном сегментах — энергетике, транспорте, добывающих отраслях и инфраструктурных проектах»,— поясняет он. «Компании необходимо ориентироваться на крупных и государственных заказчиков, а также на потенциальный спрос в тех странах, которые не боятся работать с Россией»,— добавляет господин Пехтерев.

Алексей Жабин