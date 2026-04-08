Королевский клуб продолжает тормозить

В первом матче четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» сильнейший клуб Германии на выезде добился победы — 2:1. В другой паре, которую составляют лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Арсенал», впереди лидер английского чемпионата. Он также выиграл в гостях, забив единственный гол в компенсированное время.

Противостояние «Реала» и «Баварии» в Лиге чемпионов до нынешнего сезона насчитывало уже 28 матчей, в которых мадридцы одержали 13 побед, а мюнхенцы — 11. Однако называть «Реал» однозначным фаворитом сейчас было нельзя. В последнем туре чемпионата Испании он на выезде со счетом 1:2 уступил «Мальорке», вырвавшей победу на последних минутах. После этого шансы «Реала» в борьбе за чемпионский титул с «Барселоной», от которой он теперь отстает на 7 очков, значительно снизились. «Бавария» же, напротив, проявила завидную волю к победе во встрече с «Фрайбургом», уступая 0:2 и забив третий гол незадолго до финального свиста. Этот волевой успех практически гарантирует мюнхенцам золото, поэтому были основания считать, что психологически они подошли к встрече в Мадриде в лучшем состоянии.

Первый тайм прошел в обоюдных атаках.

В начале встречи гости подали три угловых подряд, затем несколько острых моментов у чужих ворот имели футболисты «Реала», после чего Серж Гнабри едва не наказал за беспечность защитника хозяев Тьяго Питарча, который неудачно продолжил перепасовку со своим вратарем Андреем Луниным. Однако на 41-й минуте мюнхенцы все же использовали предоставившийся им шанс. Все началось с ошибки в центре поля, допущенную Винисиусом, и тут уже Гнабри не оплошал. Он выполнил идеальную передачу на Луиса Диаса, который уверенно переиграл Лунина.

Вскоре после перерыва «Реал» снова поплатился за свою оплошность. На этот раз Альваро Фернандес позволил обокрасть себя Александру Павловичу, который нашел на правом фланге атаки Майкла Олисе. Дальше последовала передача в центр на Гарри Кейна, который сильным ударом из-за пределов штрафной в правый от себя угол застал Лунина врасплох. Еще минуту спустя на острие атаки «Баварии» оказался уже сам Олисе, но тут Лунин выручил.

«Реал», разумеется, не оставлял надежд отыграться. Но его звездное нападение, упустив массу моментов у ворот Мануэля Нойера, отличилось лишь один раз.

Красивую и быструю комбинацию с участием Федерико Вальверде и Александера-Арнольда Трента завершил Килиан Мбаппе, замкнувший прострел с правого фланга атаки. В итоге — 2:1 в пользу Баварии. Это уже шестое поражение «Реала» в 19 матчах, которые он провел под руководством нынешнего главного тренера Альваро Арбелоа.

В другой четвертьфинальной паре, которую составили «Арсенал» и «Спортинг», португальский клуб вроде бы выглядел явным аутсайдером. Однако следовало иметь в виду, что на своем поле лиссабонцы в этой Лиге чемпионов выступают очень уверенно. На общем этапе они добились дома четырех побед, в том числе над действующим победителем турнира ПСЖ, а в 1/8 финала забили пять безответных голов норвежскому «Будё-Глимту», с лихвой компенсировав крупное (0:3) выездное поражение. «Арсенал» же, в свою очередь, преодолевает неудачный для себя отрезок нынешнего сезона. За последние пару недель он сначала в финале Кубка лиги уступил «Манчестер Сити», а затем вылетел из Кубка Англии после четвертьфинального проигрыша «Саутгемптону».

Теперь надежды лондонцев связаны с Лигой чемпионов и английской Премьер-лигой.

Во внутреннем турнире он лидирует, потеряв на шесть очков меньше «Манчестер Сити», а в еврокубке в первой встрече столкнулся с упорным сопротивлением второго клуба нынешнего чемпионата Португалии. В Лиссабоне единственный гол был забит уже в компенсированное время, после того как вратарь «Арсенала» Давид Райя в течение пяти минут дважды выручил свою команду. Габриэл Мартинелли удачно забросил мяч в чужую штрафную, а Кай Хаверц вторым касанием отправил его в ворота Руя Силвы. Домашнее поражение оставляет «Спортингу» минимальные шансы на выход в полуфинал. Ответные матчи в этих двух парах продут 15 апреля.

Евгений Федяков