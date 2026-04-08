Выручка застройщиков от продажи жилья в Московском регионе упала почти на 20%

По итогам первого квартала 2026 года совокупная выручка девелоперов жилья в Москве и Подмосковье упала на 18,5% год к году, до 497,49 млрд руб., подсчитали в Dataflat.ru. Агентство недвижимости «Метриум» регистрирует схожую динамику: по данным компании, объем продаж девелоперов жилья в Москве и Подмосковье сократился на 19,7% год к году, до 465,5 млрд руб.

Сильнее всего просели продажи в Новой Москве (–25,6%) и в старых границах города (–23,4%), в то время как Подмосковье показало небольшой рост на 8%. При этом рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области демонстрирует обратный тренд: там выручка застройщиков подскочила почти на 50%.

Падение оборота застройщиков в Москве прослеживается, несмотря на рост цен. Основными причинами спада эксперты называют высокую ключевую ставку ЦБ и ужесточение условий «Семейной ипотеки» с 1 февраля 2026 года — теперь один кредит выдается на семью, а не на каждого супруга. В результате число сделок в регионе упало на 28,9%, а нераспроданными остаются около 66% строящихся площадей.

