Два человека погибли при атаке ВСУ на Запорожскую область

Пожилой мирный житель погиб при ударе ВСУ по дому в селе Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации губернатора и правительства региона. До этого глава области Евгений Балицкий сообщал о еще одном погибшем — заместителе главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александре Резниченко. Таким образом общее количество жертв сегодняшней атаки достигло двух человек.

По данным региональной администрации, атака ВСУ на Запорожскую область продолжалась более пяти часов. Александр Резниченко погиб во время эвакуации детей из атакованной ВСУ школы в Великой Знаменке. Школу обстреляли из артиллерии и атаковали при помощи БПЛА. При атаке пострадали еще 10 человек, из которых семь — дети.

В администрации также сообщили об ударах ВСУ по двум машинам скорой помощи, которые прибыли на место для эвакуации пострадавших. Всех детей удалось оперативно доставить в больницу. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.