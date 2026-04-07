Замглавы муниципалитета в Запорожской области погиб при эвакуации школьников

Первый замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб во время эвакуации детей из атакованной дроном школы. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Глубокие соболезнования родным и близким нашего товарища, который до последнего был рядом со своими земляками... На данный момент все дети из школы эвакуированы. Оперативная обстановка остается напряженной»,— уточнил господин Балицкий.

Сегодня днем общеобразовательная школа в селе Великая Знаменка попала под удар беспилотника. Пострадали шесть человек, из них пятеро — дети. Губернатор говорил, что детей оперативно эвакуировали в медучреждение. Подробности об их состоянии не приводятся.