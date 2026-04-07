СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на школу в Запорожской области

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки вооруженных сил Украины на школу в Запорожской области, в результате которой один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, ВСУ обстреляли из артиллерии и атаковали при помощи БПЛА территорию школы в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области. По первоначальным данным, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили семь гражданских лиц, среди них четыре школьника. Первый замглавы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко, который помогал эвакуировать людей, скончался от полученных ранений.

Также были повреждены два учебных корпуса школы и автомобиль скорой помощи, атакованный украинским беспилотником после прибытия на место происшествия.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на школу в Запорожской области»,— уточнили в ведомстве.

Позднее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что число пострадавших в результате атаки выросло до десяти человек, среди которых семь детей и трое взрослых.

Общественная палата Запорожской области инициировала представление к государственной награде посмертно погибшего муниципального чиновника Александра Резниченко.

Александр Дремлюгин, Симферополь