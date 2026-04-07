Число пострадавших при ударе БПЛА по школе в Запорожской области возросло до 10

При ударе беспилотника по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области пострадали 10 человек — семь детей и трое взрослых, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее он говорил о шести пострадавших, среди которых — пять детей.

Пострадавшие с ранениями «разной степени тяжести» находятся под наблюдением врачей, рассказал господин Балицкий. «По информации медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает, состояние учительницы, которая получила тяжелые ранения, удалось стабилизировать»,— написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, еще двое детей находятся в «тяжелом стрессовом состоянии». Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

Школа подверглась удару беспилотника днем 7 апреля. Первый замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб во время эвакуации детей.