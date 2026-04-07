Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий наводнения в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Дагестане. Ее возглавит глава МЧС Александр Куренков, добавил глава государства.

В комиссию должны войти представители федеральных органов власти, руководители регионов, а также один из заместителей полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе, уточнил господин Путин. Он попросил правительство подписать документ о создании комиссии 7 апреля.

«Рассчитываю, что комиссия, которая будет создана в самое ближайшее время, начнет эффективно и своевременно работать, решая стоящие перед регионом задачи, помогая людям»,— сказал президент на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане (цитата по сайту Кремля). Он поручил регулярно докладывать ему о ситуации в регионе.

В конце марта в Дагестане начались сильные дожди, из-за чего размыло берега рек. Ситуация обострилась в начале апреля, после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что привело к затоплению энергообъектов и разрушению мостов в нескольких районах. По словам главы региона Сергея Меликова, более 6 тыс. частных домов затопило. Погибли шесть человек. 7 апреля в Дагестане ввели режим ЧС регионального характера.

