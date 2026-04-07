Жители незаконной застройки в Дагестане не получат полный объем господдержки

Жители незаконно построенных домов в природоохранных зонах Дагестана не смогут рассчитывать на полный объем господдержки. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на совещании у президента России Владимира Путина. По словам господина Меликова, этим жителям помогут негосударственные благотворительные фонды.

Сергей Меликов отметил, что за последние годы в республике «динамично развился индивидуальный жилой сектор». Многие жители земельных участков не успели официально оформить право на свои дома. «На сегодняшний день идет работа по сбору информации в данном направлении, а для оказания помощи для (этой.— “Ъ”) категории граждан формируются небюджетные источники финансирования на базе благотворительных негосударственных фондов»,— сказал господин Меликов.

Глава Дагестана также отметил, что из-за застройки в природоохранных зонах русла рек сужаются. Из-за этого по ним проходит меньше воды, и при обильных осадках возникают подтопления.

В конце марта в Дагестане начались сильные дожди. Реки вышли из берегов, вода затопила объекты инфраструктуры. Ситуация обострилась после 4 апреля, когда случился прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, что привело к затоплению энергообъектов и разрушению мостов в нескольких районах. Погибли шесть человек. Более 6 тыс. частных домов затоплены. В Дагестане ввели режим ЧС регионального характера.

