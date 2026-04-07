Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители незаконной застройки в Дагестане не получат полный объем господдержки

Жители незаконно построенных домов в природоохранных зонах Дагестана не смогут рассчитывать на полный объем господдержки. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на совещании у президента России Владимира Путина. По словам господина Меликова, этим жителям помогут негосударственные благотворительные фонды.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Меликов отметил, что за последние годы в республике «динамично развился индивидуальный жилой сектор». Многие жители земельных участков не успели официально оформить право на свои дома. «На сегодняшний день идет работа по сбору информации в данном направлении, а для оказания помощи для (этой.— “Ъ”) категории граждан формируются небюджетные источники финансирования на базе благотворительных негосударственных фондов»,— сказал господин Меликов.

Глава Дагестана также отметил, что из-за застройки в природоохранных зонах русла рек сужаются. Из-за этого по ним проходит меньше воды, и при обильных осадках возникают подтопления.

В конце марта в Дагестане начались сильные дожди. Реки вышли из берегов, вода затопила объекты инфраструктуры. Ситуация обострилась после 4 апреля, когда случился прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, что привело к затоплению энергообъектов и разрушению мостов в нескольких районах. Погибли шесть человек. Более 6 тыс. частных домов затоплены. В Дагестане ввели режим ЧС регионального характера.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «В водовороте стихии».

Фотогалерея

В Дагестане продолжается наводнение

Предыдущая фотография
Доставка питьевой воды для местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Пострадавший от подтопления дом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Затопленный частный дом в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Работы по ликвидации последствий наводнения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Двор частного дома в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Смотреть

Новости компаний Все