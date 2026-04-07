В Дагестане 97 населенных пунктов оказались оторваны от транспортного сообщения

Транспортное сообщение с 97 населенными пунктами было прервано в Дагестане из-за схода селевых масс и оползней, доложил глава республики Сергей Меликов президенту России Владимиру Путину. Сейчас его стараются восстановить, сказал руководитель региона.

Господин Меликов добавил, что затруднено или ограничено движение на 27 участках автодорог, в том числе на федеральной трассе Р-217 «Кавказ».

Сильные дожди в конце марта привели к размыву берегов рек в Дагестане и повреждению инфраструктуры. Обстановка ухудшилась в первых числах апреля после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что вызвало подтопление энергообъектов и разрушение мостов в нескольких районах. Сергей Меликов сообщил, что затоплены более 6 тыс. частных домов, погибли шесть человек. 7 апреля в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

