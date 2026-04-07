Путин поручил оперативно помогать пострадавшим при наводнении в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил оперативно реагировать на жалобы и обращения пострадавших при наводнении в Дагестане. Власти всех уровней должны работать индивидуально с каждой пострадавшей семьей, подчеркнул глава государства.

«Федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации»,— сказал господин Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Дагестане (цитата по сайту Кремля).

Из докладов следует, что «сил и средств для ликвидации последствий наводнения, в целом, привлечено достаточно», отметил президент. «Надо постоянно держать эту ситуацию на контроле»,— добавил он. В частности, необходимо контролировать эпидемиологическую и санитарную обстановку, сказал Владимир Путин.

Из-за паводков погибли около 700 голов крупного рогатого скота и более 2,2 тыс. мелкого рогатого скота, сказал на совещании глава Дагестана Сергей Меликов. «Значительный ущерб нанесен агропромышленному комплексу республики»,— заявил он.

В конце марта в Дагестане начались сильные дожди, размывшие берега рек и повредившие объекты инфраструктуры. Ситуация обострилась 4–5 апреля после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что привело к затоплению энергообъектов и разрушению мостов в нескольких районах. По словам главы региона Сергея Меликова, более 6 тыс. частных домов затоплены. Погибли шесть человек. 7 апреля в Дагестане ввели режим ЧС регионального характера.

Фотогалерея

В Дагестане продолжается наводнение

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Затопленный частный дом в Махачкале

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Последствия наводнения в селе Михайловка

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Работы по ликвидации последствий наводнения

Двор частного дома в селе Михайловка

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Доставка питьевой воды для местных жителей

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Затопленный частный дом в Махачкале

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Последствия наводнения в селе Михайловка

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Работы по ликвидации последствий наводнения

Двор частного дома в селе Михайловка

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Доставка питьевой воды для местных жителей

