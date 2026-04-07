Абхазия отправит в Дагестан 80 тонн воды

Власти Абхазии обсуждают меры поддержки жителей Дагестана после наводнений в республике, сообщил глава абхазского МЧС Лев Квициния. По его словам, 7 апреля Абхазия отправит в Дагестан 80 т питьевой воды.

«Сразу после получения информации, что в Дагестане случилась беда, президент дал указание переговорить с коллегами из республики»,— сказал господин Квициния на совещании правительства (цитата по «Sputnik Абхазия»).

Президент Абхазии Бадра Гунба также предложил отправить в Дагестан лекарства, рассказал Лев Квициния. «Еще проведем совещание по поводу того, какие дальнейшие действия предпринимать, чем мы можем помочь»,— добавил министр.

В конце марта в Дагестане начались сильные дожди, размывшие берега рек и повредившие объекты инфраструктуры. Ситуация обострилась 4–5 апреля после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что привело к затоплению энергообъектов и разрушению мостов в нескольких районах. По словам главы региона Сергея Меликова, более 6 тыс. частных домов затоплены. Погибли шесть человек. Минздрав Дагестана призвал жителей употреблять только кипяченую или бутилированную воду.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «В водовороте стихии».