Паводок вывел из строя системы полива виноградников на юге Дагестана

Разрушение мелиоративных каналов в результате масштабных паводков на юге Дагестана поставило под угрозу сохранность части урожая в этом районе. Выход из строя оросительной сети может привести к гибели лозы на площадях, превышающих зону текущего затопления. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили руководители пострадавших хозяйств Дербентского района.

Паводки, вызванные ливнями, затронули инфраструктуру 12 муниципалитетов, а объем необходимых инвестиций в восстановление региона оценивается властями более чем в 10 млрд руб. В агропромышленном секторе наиболее сложная ситуация сложилась в южных районах, где прямой ущерб мелиоративному комплексу уже достиг 250 млн руб. Основной риск для бизнеса связан с критическим состоянием Самур-Дербентского канала: после прорыва дамбы Геджухского водохранилища поток воды, в десятки раз превышавший проектную мощность, фактически уничтожил часть системы. По словам директора ООО «Анжелина» Абдусамада Гаджиева, в месте размыва образовался десятиметровый обрыв, и если канал не восстановить до наступления жары, сады и виноградники в хозяйствах могут погибнуть из-за отсутствия полива.

Ситуация осложняется заилением угодий, из-за чего техника не может выйти в поля для проведения обязательных агротехнических мероприятий. Пропуск сроков фунгицидной обработки провоцирует развитие грибковых заболеваний и потерю кондиционности урожая. По оценке бизнеса, на полную расчистку земель от нанесенного ила и глины потребуется не менее полугода. По данным Комитета по виноградарству Дагестана, сейчас подтоплено около 1400 га насаждений, из которых не менее 20% считаются безвозвратно утраченными. При этом механизмы бюджетной компенсации остаются неопределенными из-за отсутствия у большинства аграриев страховок.

Как сообщил «Ъ–Кавказ» заместитель председателя Комитета по виноградарству Дагестана Ахмед Ахмедов, страховщики зачастую отказываются страховать непосредственно урожай винограда. Окончательную оценку экономического ущерба Минсельхоз республики планирует представить во второй половине апреля после завершения ревизии во всех пострадавших муниципалитетах.

Роман Лаврухин