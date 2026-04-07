Напавший на учительницу в Пермском крае школьник пройдет психиатрическую экспертизу

Школьнику, подозреваемому в убийстве учительницы в городе Добрянке Пермского края, назначили судебно-психиатрическую экспертизу, сообщили в Следственном комитете России. СКР также оценит действия органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, указано в пресс-релизе ведомства.

Сегодня утром подросток напал на свою классную руководительницу у входа в учебное заведение. Педагога госпитализировали в тяжелом состоянии, она умерла в больнице. Молодой человек состоял на учете в полиции. СМИ писали, что учительница не хотела допускать его к экзаменам из-за проблем с учебой. СКР расследует два уголовных дела: об убийстве и о халатности. Подозреваемого доставили в следственный отдел.