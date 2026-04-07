В Росгидрометцентре объяснили причины исторического наводнения в Дагестане

Масштабные подтопления в Дагестане, приведшие к частичному затоплению улиц и дворов в Махачкале и нескольких прибрежных населённых пунктах, вызваны исключительно обильными осадками, прошедшими по всему Северному Кавказу за последние дни. Об этом «РИА Новости» заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков, подчеркнув, что рельеф региона и застройка в низменностях усилили последствия паводка.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 8 по 12 апреля в Дагестане ожидаются сильные дожди, а в горах — дождь, переходящий в снег, ливни с грозами и порывы ветра до 22–27 м/с. На реках прогнозируют рост уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема.

Анатолий Цыганков отверг гипотезы о «разгоне облаков» со стороны Ирана и отметил, что никаких техногенных факторов в происхождении катаклизма не выявлено. В материале подчеркивается, что в разные дни на Кавказе выпало от 50 до 100 мм осадков, что в некоторых районах превысило месячную норму. В Махачкале за несколько часов выпало около 70–80 мм дождя, что почти в четыре раза больше средней нормы для апреля и близко к абсолютным рекордам прошлых лет. Это спровоцировало переполнение ливневой канализации и быстрый набор воды в низинах, в том числе в прибрежных районах города.

С 8 по 12 апреля в регионе сохраняется активный циклон, который принесет повторные сильные дожди и ливни, усиливает ветер и создает повышенный риск подтоплений в уже пострадавших районах. Власти Дагестана и МЧС перевели часть территорий в режим повышенной готовности, усиливали дежурства на реках, проверяли водопропускные сооружения и приступили к профилактическому отключению электроэнергии на участках затопления, чтобы снизить риски аварийных ситуаций.

Гидрологи отмечают, что в Дагестане и на Кавказе редкие, но экстремальные осадки все чаще сталкиваются с недостаточно подготовленной инфраструктурой: ливневки и водоотводы не рассчитаны на такие объемы воды, а застройка в бассейнах рек и впадинах усугубляет последствия наводнений.

Станислав Маслаков