Песков не стал оценивать ЧП в школе Пермского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может анализировать причины нападения на учительницу в школе Пермского края. На педагога сегодня утром напал ученик с ножом, женщина умерла в больнице.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Господина Пескова попросили прокомментировать ЧП во время брифинга. Он сказал, что «есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры». «Конечно же, не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу»,— добавил представитель президента.

Школьник напал на свою классную руководительницу у входа в учебное заведение. Педагога госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не смогли. Молодой человек состоял на учете в полиции. СМИ также писали, что у подростка были проблемы с учебой, и учительница не хотела допускать его к экзаменам. СКР возбудил два уголовных дела: об убийстве и о халатности. Подозреваемого доставили в следственный отдел.