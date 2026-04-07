Замглавы Анапы обвиняется в превышении должностных полномочий

Заместителю главы Анапы предъявили обвинение в превышении должностных полномочий в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По материалам следствия, с ноября 2022 года по декабрь 2025 года обвиняемая неоднократно давала устные указания директорам 85 муниципальных образовательных учреждений на закупку охранных услуг у единственного поставщика. Следователи установили, что чиновница предпринимала действия из личной заинтересованности, устраняя конкуренцию и предоставляя коммерческой фирме привилегию для получения прибыли от муниципальных контрактов.

Согласно сведениям СУ СКР Кубани, бюджету Анапы нанесен ущерб на сумму более 64,8 млн руб.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия. Следователи принимают меры к установлению имущества замглавы Анапы для наложения ареста и последующего возмещения ущерба.

Кристина Мельникова