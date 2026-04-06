Три человека пострадали из-за ударов БПЛА по Белгородской области

В результате атак двух дронов ВСУ в Белгородской области были ранены три мирных жителя. Двоих из них госпитализировали, третий продолжит лечение дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде из-за удара беспилотника пострадали два человека. Один мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения грудной клетки и ноги. У второго пострадавшего — минно-взрывная травма и баротравма. В состоянии средней степени тяжести они были доставлены в горбольницу № 2. На месте атаки повреждены два легковых автомобиля, инфраструктурный объект связи и хозпостройка.

Еще один мужчина пострадал в селе Максимовка Шебекинского округа от удара дрона по машине. Он самостоятельно обратился в Большетроицкую райбольницу, где у него диагностировали баротравму. От дальнейшего обследования житель отказался, лечение продолжит амбулаторно. Автомобиль поврежден.

За прошедшие сутки при атаках 112 БПЛА в Белгородской области один человек погиб и один пострадал.

Алина Морозова