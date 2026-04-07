Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области

Вследствие атаки со стороны ВСУ на участок автомобильной дороги «Рождественка — Мокрая Орловка» Грайворонского округа Белгородской области утром погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Беспилотник ударил по легковому автомобилю. Белгородец получил тяжелые ранения и скончался по пути в Грайворонскую ЦРБ.

Глава региона констатировал, что регион находится в состоянии «фактически войны». Он выразил уверенность, что скорые изменения на фронте позволят Белгородской области вернуться к «мирному и созидательному труду».

Накануне днем из-за ударов БПЛА по Белгородской области пострадали три человека. Двоих доставили в медицинские учреждения, третий продолжит лечение дома.

