ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 112 БПЛА: есть погибший и раненый

В Белгородской области за прошедшие сутки под удар ВСУ попали 11 муниципалитетов. По ним выпустили 112 беспилотников, в результате погиб доброволец народной дружины, еще один мирный житель пострадал. Разрушения получили семь жилых помещений и восемь транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Доброволец народной дружины погиб в результате удара дрона в селе Березовка Борисовского округа. За минувшие сутки округ подвергся ударам с помощью четырех беспилотников. Повреждена надворная постройка.

Один пострадавший был установлен в Грайворонском округе. Утром 6 апреля в селе Ивановская Лисица от удара дрона ранен мирный житель. Его доставили в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены автомобиль и частный дом. Также в округе получили разрушения четыре частных дома, надворная постройка, автомобиль и оборудование предприятия. За минувшие сутки муниципалитет подвергся ударам с помощью 18 БПЛА.

Шебекинский округ атаковали посредством 31 беспилотника, в результате повреждены частный дом, забор, надворная постройка, грузовой и два легковых автомобиля, микроавтобус предприятия и два объекта инфраструктуры.

Мария Свиридова