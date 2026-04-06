Трое сотрудников скорой помощи пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Ранения получили трое сотрудников бригады скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Борисовка Волоконовского округа дрон нанес удар по автомобилю скорой помощи. Два фельдшера и водитель получили баротравмы. Для обследования их отправили в Валуйскую центральную райбольницу. Транспортное средство повреждено.

Повреждения гражданской и коммерческой инфраструктуры также зафиксированы в Белгороде, Белгородском, Шебекинском, Борисовском, Грайворонском и Валуйском округах.

Информация о последствиях уточняется.

