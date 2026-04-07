Новороссийцы получат выплату на капремонт жилья после атак БПЛА до 5 мая

Собственники жилых помещений, пострадавших в результате атак беспилотников в Новороссийске, получат денежную выплату для проведения капитального ремонта в срок до 5 мая. Как сообщил и.о. заместителя главы города Олег Мацедонский, выплата предусмотрена для владельцев пяти квартир и двух частных домов.

Капитальному ремонту после атак ВСУ в Новороссийске подлежат пять квартир в МКД на улице Мурата Ахеджака, 5, а также два частных дома на улице Студеникиных, 14 и 20А. Власти города приняли решение о предоставлении меры социальной поддержки для осуществления капитальных работ в пострадавших объектах жилой инфраструктуры. Выплата формируется из расчета 9 тыс. руб. за 1 кв. м.

Олег Мацедонский заявил, что в настоящее время ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» готовит заключение о необходимости проведения капитального ремонта в пострадавших помещениях. Срок подготовки документов назначен на 20 апреля.

На аппаратном совещании в администрации Новороссийска Олег Мацедонский сообщил, что за весь период жителям города предоставили более 77 млн руб. в рамках мер социальной поддержки после атак беспилотников.

София Моисеенко