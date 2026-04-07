Пострадавшим от БПЛА в Новороссийске выплатили более 77 млн рублей
В Новороссийске предоставили выплаты пострадавшим от атак беспилотников ВСУ на общую сумму свыше 77 млн руб. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы города Олег Мацедонский.
По словам Олега Мацедонского, у 2,2 тыс. жителей Новороссийска в результате атак БПЛА оказались нарушены условия жизнедеятельности, гражданам предоставили единовременную материальную помощь по 15,6 тыс. руб. на человека. 146 горожан утратили имущество первой необходимости и получили выплату в размере 78,3 тыс. руб. на человека, еще у 53 жителей зафиксирована полная утрата имущества первой необходимости — им выплатили по 156,7 тыс. руб.
Согласно постановлению главы города о введении дополнительной меры социальной поддержки граждан, 921 жителю Новороссийска предоставили еще 15 тыс. руб.
За весь период Новороссийск подвергся более 30 атакам киевского режима. В городе зафиксированы повреждения 998 объектов жилой инфраструктуры.