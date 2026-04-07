Пострадавшим от БПЛА в Новороссийске выплатили более 77 млн рублей

В Новороссийске предоставили выплаты пострадавшим от атак беспилотников ВСУ на общую сумму свыше 77 млн руб. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы города Олег Мацедонский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: max.ru / kravchenko_glava_nvrsk Фото: max.ru / kravchenko_glava_nvrsk

По словам Олега Мацедонского, у 2,2 тыс. жителей Новороссийска в результате атак БПЛА оказались нарушены условия жизнедеятельности, гражданам предоставили единовременную материальную помощь по 15,6 тыс. руб. на человека. 146 горожан утратили имущество первой необходимости и получили выплату в размере 78,3 тыс. руб. на человека, еще у 53 жителей зафиксирована полная утрата имущества первой необходимости — им выплатили по 156,7 тыс. руб.

Согласно постановлению главы города о введении дополнительной меры социальной поддержки граждан, 921 жителю Новороссийска предоставили еще 15 тыс. руб.

За весь период Новороссийск подвергся более 30 атакам киевского режима. В городе зафиксированы повреждения 998 объектов жилой инфраструктуры.

Кристина Мельникова