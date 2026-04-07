СКР переквалифицировал уголовное дело о нападении на учительницу в Пермском крае

Уголовное дело, возбужденное после нападения на учительницу в Пермском крае, переквалифицировали — со статьи о покушении на убийство на статью об убийстве, сообщил СКР. Педагога госпитализировали в тяжелом состоянии, позднее она умерла в больнице.

ЧП случилось сегодня утром: школьник напал на свою классную руководительницу у входа в учебное заведение. СМИ писали, что у подростка были проблемы с учебой, и учительница не хотела допускать его к экзаменам. Молодой человек состоял на учете в полиции. Учащихся школы переведут на дистант.