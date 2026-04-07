«РИА Новости»: 315 финских компаний в граничащих с РФ регионах обанкротились

С апреля 2025 года в граничащих с Россией областях Финляндии обанкротились около 315 компаний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сайта по мониторингу банкротств в Финляндии.

Наибольшее число банкротов — в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и строительства. В некоторых регионах также пострадали секторы недвижимости, оптовой и розничной торговли, строительства, а также административных и вспомогательных услуг. В частности, в южной области Кюменлааксо обанкротились 45 компаний, в Южной Карелии — 34, в Северной Карелии — 79, в Кайнуу — 25, в Северной Остроботнии — более 90, в Лапландии — 40.

С 2023 года Финляндия закрыла все восемь пассажирских переходов на восточной границе, объясняя это массовым наплывом мигрантов из третьих стран. Финны стали въезжать в Россию в 12 раз реже после закрытия КПП. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил, что страна далека от желаемого уровня экономического развития, в том числе из-за закрытия границ. По оценке посольства РФ, финское приграничье теряет €1 млн в день без российского туризма.