Посол РФ: финское приграничье теряет €1 млн в день без российского туризма

Разрыв связей с Россией негативно сказывается на регионах востока и севера Финляндии, утверждает посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. По его словам, находящаяся на границе финская Южная Карелия ежедневно теряет €1 млн из-за отсутствия российских туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Кузнецов

Фото: Министерство иностранных дел РФ Павел Кузнецов

Фото: Министерство иностранных дел РФ

«Особенно болезненно ситуация сказывается на регионах востока и севера Финляндии, для которых до 2022 года торгово-экономические связи с Россией и российский туризм играли весьма важную роль»,— пояснил господин Кузнецов в интервью «РИА Новости».

С 2023 года Финляндия закрыла все восемь пассажирских переходов на восточной границе, объясняя это массовым пропуском мигрантов из третьих стран, что местные власти считают «гибридными атаками» со стороны России. Финны стали въезжать в Россию в 12 раз реже после закрытия КПП. Финский премьер Петтери Орпо говорил, что страна далека от желаемого уровня экономического развития в том числе из-за закрытия границ с РФ.