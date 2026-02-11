Финны стали въезжать в Россию в 12 раз реже после закрытия КПП

Поток финских граждан в Россию сократился почти в 12 раз после закрытия автомобильных КПП в конце 2023 года. В прошлом году границу пересекли всего 6 023 человека против более чем 69 тысяч в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику.

В прошлом году чаще всего в Россию из Финляндии прибывали пешком — всего 2 717 человек. На автомобиле в Россию въехали 2 353 человека, на самолете — менее тысячи туристов. Восемь финнов пересекли границу на водном транспорте и двое — по железной дороге. Частную цель визита указали 2,4 тыс. человек, 1,6 тыс. въехали как туристы, 1,5 тыс. приехали для решения деловых вопросов.

В 2023 году власти Финляндии решили закрыть границу из-за притока беженцев из России. В ответ МИД России прекратил действие российско-финляндского соглашения о содействии приграничному сотрудничеству между двумя странами.