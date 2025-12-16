Премьер Финляндии Орпо объяснил состояние экономики страны угрозой со стороны РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо связал сложное положение экономики страны с угрозой со стороны России. По его оценкам, Финляндия далека от желаемого уровня развития из-за закрытия границ с РФ и сокращения торговли.

«Наша экономика в данный момент находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная»,— рассказал господин Орпо в интервью Financial Times. Конкретные примеры угроз финский премьер не привел.

В октябре уровень безработицы в Финляндии достиг рекордных 10,3%. Еврокомиссия начала процесс усиленного наблюдения за страной из-за превышения ею дефицита бюджета. В апреле 2026 года Хельсинки необходимо отчитаться о мерах, принятых для снижения дефицита.