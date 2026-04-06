Плюс плохо прощупывается

За 2025 год суммарное вознаграждение ключевому менеджменту полутора десятка банковских групп выросло менее чем на 3%. Столь символический рост объясняется соответствующим увеличением суммарной чистой прибыли. Впрочем, высокие финансовые результаты ряда банков позволили им поощрить топ-менеджмент более активно, в том числе за счет акций.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Суммарное вознаграждение ключевому менеджменту в 15 крупных банковских группах по итогам 2025 года превысило 63 млрд руб., следует из опубликованных отчетностей по МСФО. Рост за год оказался символическим — всего 2,8%, годом ранее совокупное вознаграждение по этим группам увеличилось на 20%. Замедление роста вознаграждения соответствует совокупному финансовому результату рассмотренных игроков: их чистая прибыль за минувший год выросла на 1,1% против 6,7% годом ранее.

Самым щедрым остается Сбербанк, у которого вознаграждение выросло на 15%, до 29 млрд руб.

Как пояснили в банке, оценка эффективности деятельности топ-менеджеров проводится ежеквартально. Финансовые результаты являются важной составляющей, но также учитываются стратегические проекты, технологическое развитие, запуск новых продуктов, оптимизация текущих процессов. «Т-Технологии» увеличили начисления на 65%, до 12,8 млрд руб.

Президент холдинга Станислав Близнюк отметил, что «в программе долгосрочной мотивации менеджмента участвует более тысячи сотрудников». Наибольший рост вознаграждения — в два раза — показал банк «Дом.РФ». Учитывая сокращение вознаграждения в 2024 году почти на 50%, размер мотивации вернулся к значению 2023 года, в переделы 44–46 млн руб.

Однако в половине случаев банки сокращали объем выплат. Более чем в два раза снизили вознаграждение своим топ-менеджерам Экспобанк, банк «Санкт-Петербург» и МТС-банк.

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) отказался комментировать данную тему. В МТС-банке отметили, что высокое вознаграждение за предшествующий год включало разовые выплаты в связи с проведенным IPO (см. “Ъ” от 27 апреля 2024 года), а в 2025 году «банк продолжил выплачивать стандартные годовые бонусы от чистой прибыли». Снижение выплат на 30–37% зафиксировано в ПСБ и Газпромбанке (ГПБ), причем эти кредитные организации проводили сокращение второй год подряд. В этих банках не ответили на запрос “Ъ”.

Из нормативных документов Банка России (инструкция №154-И) следует, что размер нефиксированной части оплаты труда для топ-менеджмента «определяется с учетом количественных и качественных показателей, позволяющих учитывать все значимые для кредитной организации риски, а также доходность деятельности кредитной организации».

По словам руководителя направления по работе с финансовыми институтами Группы Б1 Геннадия Шинина, «ключевые показатели могут включать объемы бизнеса по отдельным линиям, маржинальность, иные количественные и качественные показатели». Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова к ним относит и занимаемую банком долю рынка, темпы роста кредитного портфеля или сокращение просроченной задолженности.

Но наиболее наглядным показателем остается финансовый результат. Из рассмотренной группы банков существенный убыток по итогам прошлого года показал только ПСБ (см. “Ъ” от 12 марта). В восьми случаях кредитные организации показали либо сокращение прибыли, либо небольшой убыток. Причем в ГПБ, ПСБ, БСПБ и Экспобанке при сокращении прибыли наблюдалось и сокращение вознаграждения. В Совкомбанке (на фоне сокращения прибыли) и Абсолют-банке (небольшой убыток) начисления ключевому менеджменту выросли в пределах 4%. В Абсолют-банке отметили, что консолидированная отчетность группы включает финансовые результаты санируемого банка (Балтинвестбанк). При этом чистая прибыль Абсолют-банка по МСФО превысила 1,8 млрд руб., и «этот факт учитывается при расчете вознаграждения ключевого персонала».

Из всех крупных банков, опубликовавших к настоящему времени отчетность, лишь ВТБ не раскрыл данные о вознаграждении ключевых сотрудников.

Причем ранее (за три, шесть и девять месяцев 2025 года) такие данные не скрывались. По итогам года группа показала сокращение чистой прибыли на 9%, до 502 млрд руб., однако осенью провела крупное SPO (см. “Ъ” от 17 сентября 2025 года), и эти результаты могли повлиять на объем выплат. На вопросы “Ъ” о размере вознаграждения в банке не ответили.

Часть вознаграждения ряд банков выплачивает на основе акций. «Если ценные бумаги эмитента ликвидны, такая форма поощрения достаточно востребована, ведь акции можно продать и заработать больше, чем просто получив денежный бонус»,— считает Наталья Мильчакова. В Сбербанке доля таких выплат по итогам 2025 года составила 25%. В банке отметили, что более 4 тыс. руководителей являются участниками долгосрочной программы, основанной на его акциях. В МТС-банке доля выплат акциями превысила 50%.

Программа мотивации существует у ОТП-банка, но на основе акций венгерского OTP Bank. Как указано в отчетности по МСФО, нефиксированная часть вознаграждения состоит из денежного бонуса и виртуальных акций в равных пропорциях. При этом «физического перемещения акций не происходит, а доля вознаграждения на основе акций также выплачивается деньгами».

Ожидания экспертов на 2026 год пока сдержанные. ЦБ ожидает чистую прибыль банковского сектора в размере 3,3–3,8 трлн руб. при 3,5 трлн руб. в 2025 году.

Впрочем, главы Сбербанка и ВТБ ожидают уверенного роста прибыли в текущем году. Размер же вознаграждения топ-менеджменту в 2026 году «будет зависеть от того, какой сценарий будет базовым для большинства банков», считает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. В отдельных случаях, если мотивация ключевого менеджмента основана на других параметрах (реализация новых проектов и т. д.), динамика размеров вознаграждений может отличаться от общерыночной, указывает эксперт.

Дарья Загайнова, Дмитрий Ладыгин