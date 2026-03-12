Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
От международной отчетности одни убытки

Доходов Промсвязьбанка не хватило на покрытие расходов на резервы по МСФО

Впервые за три года банк ПСБ понес убытки по МСФО в размере более 19,1 млрд руб. Рост чистого процентного и операционных доходов по итогам 2025 года нивелировался трехкратным увеличением резервов. В банке объясняют такой результат ухудшением финансового положения ряда крупных заемщиков и волатильностью на валютном рынке.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин (слева) и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно отчетности по МСФО, по итогам 2025 года ПСБ (опорный банк ОПК, входит в пятерку крупнейших российских банков по активам) получил убыток в 19,1 млрд руб. При этом в 2024 году кредитная организация получила прибыль свыше 65 млрд руб., а в 2023 году — почти 117 млрд руб.

Это пока единственный отрицательный результат среди крупнейших банков с российскими бенефициарами, раскрывших отчетность по МСФО. Чистую прибыль по итогам минувшего года показали Сбербанк (1,7 трлн руб.), ВТБ (502 млрд руб.), банк «Дом.РФ» (73 млрд руб.) и «Санкт-Петербург» (38 млрд руб.).

В прошлом году ПСБ показал рост чистого процентного дохода и операционных доходов в полтора раза (до 424 млрд руб. и 487 млрд руб. соответственно) и лишь незначительное сокращение чистого комиссионного дохода — на 1,2%, до 56 млрд руб.

В 2024 году результаты банка по доходам были значительно скромнее на фоне роста кредитного портфеля ОПК и отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг, что тогда привело к уменьшению прибыли на 44% (см. “Ъ” от 18 марта 2025 года).

При этом, согласно отчетности по РСБУ, кредитная организация за 2025 год получила почти 33 млрд руб. чистой прибыли (хотя и на 68% ниже показателя предшествующего года). Схожая ситуация — убыток по МСФО и прибыль по РСБУ — сложилась и в Райффайзенбанке (крупнейшем российском банке с акционерами из недружественной страны).

По данным головного Raiffeisen Bank International, при увеличении кредитного и депозитного портфелей российская «дочка» понесла чистый убыток (€86 млн), объяснявшийся выплатой по судебным решениям и созданием резервов под новый иск (см. “Ъ” от 10 февраля). По РСБУ чистая прибыль кредитной организации составила 75 млрд руб.

«Такие убытки по МСФО в результате признания каких-то обязательств в то время, когда по РСБУ есть чистая прибыль, как правило, "бумажные", то есть эти убытки в отчетности для банка нематериальны»,— отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Согласно отчетности ПСБ, в минувшем году на финансовый результат повлияло трехкратное увеличение резервов, которые достигли 297 млрд руб. (но, в отличие от Райффайзенбанка, они не связаны с судебными разбирательствами). Большая часть резервов была создана «под кредитные убытки по долговым финансовым инструментам» (свыше 287 млрд руб.).

Причем долговой портфель за год вырос менее чем на 1%, до 943 млрд руб. В кредитной организации объяснили необходимость создания резервов в таком объеме внешними факторами.

«Причинами результата стали ухудшение финансового положения ряда крупных заемщиков из добывающей, металлургической и прочих отраслей и, соответственно, начисления по ним дополнительных резервов, а также волатильность на валютном рынке»,— указывают там.

Банк наращивал резервы под эти нужды в течение всего года, за второе полугодие было зарезервировано 208 млрд руб., из которых 117 млрд руб. пришлись на четвертый квартал.

Существенное расхождение в итоговых финансовых результатах по РСБУ и МСФО определяется различными подходами к формированию отдельных статей отчетности.

В частности, как отмечает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова, в МСФО применяется модель ожидаемых кредитных убытков, имеющая проактивный характер и отображающая потенциальные риски.

В то время как при отчетности по РСБУ «используется модель понесенных убытков, ориентированная на фактическую просрочку». Это может приводить к тому, что по международной отчетности резервы могут оказаться выше.

Исходя из данных ПСБ за девять месяцев 2025 года, резервы по МСФО составляли 188 млрд руб., по РСБУ — менее 83 млрд руб.

Кроме того, обязательный консолидированный характер МСФО, в отличие от РСБУ, предполагает включение результатов не только головного общества, но и дочерних компаний.

«Аналогичные ситуации с прибылью по РСБУ и убытком по МСФО могут возникать у любой кредитной организации, если отчетность по РСБУ включает результаты не всех компаний группы»,— указывает госпожа Мильчакова.

Дарья Загайнова

