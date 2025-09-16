Дисконт ВТБ измерят «якорем»

Объявление верхней границы цены размещения акций ВТБ (MOEX: VTBR) спровоцировало игру на понижение. Однако значительного снижения стоимости акций не произошло, котировки остановились лишь на 1,2% ниже закрытия предыдущего дня. Отчасти этому способствовал временный запрет на короткие продажи, введенный биржей. Тем не менее размещение состоится только при дисконте в 5–15% к рыночной цене даже при участии якорных инвесторов, считают участники рынка.

16 сентября ВТБ начал сбор заявок на участие в дополнительной эмиссии. В банке оценили верхнюю границу цены в размере 73,9 руб. (закрытие предыдущего дня основной сессии на Московской бирже). Накануне ВТБ объявил, что преимущественным правом на участие в допэмиссии воспользовались более 14 тыс. акционеров, подав заявки на 94,8 млн акций (см. “Ъ” от 16 сентября). Таким образом, предстоит разместить свыше 1,1 млрд акций.

Закрытие книги заявок намечено на 18 сентября, а объявление цены размещения — 19 сентября, при этом ВТБ уже заявил о превышении спроса над объемом размещения.

На протяжении всего торгового дня были заметны упорные попытки инвесторов играть на понижение курса акций. Открывшись на основной сессии в районе 74 руб., после полудня они опустились ниже 73 руб. и даже в моменте достигали 72,5 руб., минимума за два месяца. «Настроения у инвесторов по отношению к бумагам на данный момент минорные, после эмиссии ожидается "разводнение", которое будет ощущаться в ближайшие недели»,— отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. То, что действующие акционеры подали заявки на покупку всего 7,5% допэмиссии, также говорит о сдержанном интересе инвесторов, указывает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дарья Федорова.

Однако массированной игре на понижении помешало и введение биржей запрета на открытие коротких позиций по акциям ВТБ на период с 16 по 18 сентября. На площадке пояснили, что это «стандартная практика, которая применялась при ряде SPO в 2025 и 2024 годах». «Основная цель — стабилизация ценообразования по бумаге на период проведения сделки»,— заявили на бирже.

По оценке ведущего инвестиционного аналитика «Го Инвеста» Никиты Бредихина, это отчасти связано с тем, что котировки акций находятся вблизи исторического минимума и любое корпоративное событие или заявление «может привести к резкому всплеску волатильности или шорт-сквизу». К тому же акции ВТБ входят в индекс Московской биржи, на них приходится более 1%. «Большие объемы торгов по этим бумагам могут довольно сильно повлиять на индекс»,— предупреждает господин Абелев.

Тем не менее последовавшие во второй половине дня попытки вернуть курс к 74 руб. также не увенчались успехом, и основная сессия закрылась при стоимости акций 73,1 руб., на 1,2% ниже закрытия предыдущего дня. При этом объем торгов достиг 11,7 млрд руб., превысив показатели других эмитентов в этот день.

Вместе с тем эксперты считают, что участие инвесторов в размещении стоит ожидать только в том случае, если эмитент предоставит существенный дисконт к биржевым котировкам.

По оценке аналитика ИК «Велес Капитал» Сергея Жителева, для достижения планируемого объема (80–90 млрд руб.) цена размещения должна быть на 5–15% ниже, чем текущая рыночная цена, то есть составлять 63,5–71 руб. Два года назад, в июне 2023 года, когда ВТБ проводил предыдущее SPO, банк установил цену акции на 9% ниже минимальной цены на биржевых торгах.

Учитывая большие объемы размещения, «основную часть акций заберут "якорные инвесторы"», отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. О привлечении якорного инвестора в рамках проводимой допэмиссии ранее говорил и первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. При этом, по мнению аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Егора Зиновьева, состав «якорных» инвесторов не должен существенно измениться со времен предыдущего размещения.

Андрей Костин, глава ВТБ, в кулуарах ПМЭФ 19 июня: «Мы рассчитываем на достаточно большой объем, который якорный инвестор или якорные инвесторы, лучше сказать, заберут».

По данным СМИ, два года назад значительную роль в SPO могли играть НПФ «Газфонд» и «Газфонд Пенсионные накопления», однако в их открытой отчетности информации об этом не было. По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, в нынешнем размещении будут участвовать структуры Газпромбанка. Однако в самом банке оставили без комментариев вопрос о намерении участвовать в SPO.

При этом вполне вероятно и участие в нынешнем размещении большого числа розничных инвесторов. «ВТБ активно взаимодействует с ними в последние пару недель. Если бы весь объем отдавали "якорю", банк не подогревал бы так активно интерес "физиков" к акциям»,— считает господин Аутлев.

Однако не все брокеры уверены в этом. «Пока мы не увидели значительного интереса розничных инвесторов к размещению, по крайней мере, среди наших клиентов»,— указывает заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Два года назад участие частных лиц могло быть незначительным — количество сделок немногим превысило 1 тыс., а средний размер сделки составил 89 млн руб.

На данный момент главным риском для инвесторов остается низкая достаточность капитала банка, для чего ВТБ и проводит допэмиссию, отмечает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров.

В то же время банк «является одним из бенефициаров снижения ключевой ставки», которая на прошлой неделе была снижена до 17%, отмечает он. Еще один фактор, оказывающий давление на котировки,— отсутствие нижней границы, отмечает Егор Зиновьев. По его оценке, если дисконт к рынку окажется слишком большим, бумаги могут подешеветь еще сильнее.

