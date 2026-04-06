На Ставрополье реализуют два инвестпроекта на 67 млрд рублей

Реализация проектов многопрофильного клинического центра и спортивного комплекса могут внести в экономику Ставрополья более 67 млрд руб. инвестиций. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Клинический центр, по проекту, разместится на площади 149 тыс. кв. м. Он рассчитан на 1,2 тыс. коек. Лечебное учреждение будет включать стационар терапевтического и хирургического профиля, консультативно-диагностическую поликлинику, дневной стационар, реанимационное отделение, зоны отдыха, административные помещения, гостиницу и учебные центры.

Частью многофункционального спортивного комплекса в Кисловодске станет ледовая арена с трибунами на 800 мест общей площадью более 8,5 тыс. кв. м. По информации господина Доронина, комплекс будет оснащен раздевалками, душевыми, помещениями общественного питания и административными зданиями.

Проект рассчитан на проведения спортивных мероприятий и тренировок по хоккею и фигурному катанию.

Наталья Белоштейн