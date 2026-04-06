На борту атакованного ВСУ в Азовском море сухогруза нашли тела еще двух погибших

На борту атакованного ВСУ сухогруза «Волго-Балт» в Азовском море нашли два обгоревших тела. Об этом «Ъ» сообщили в администрации Херсонской области. Таким образом общее количество жертв налета БПЛА на судно достигло трех человек.

До этого было известно об одном погибшем. Двое человек считались без вести пропавшими. Остальные члены экипажа покинули тонущее судно в момент удара и добрались до берега самостоятельно.

БПЛА атаковали судно 3 апреля. Сухогруз шел из порта Азов Ростовской области в порт Кавказ Краснодарского края с грузом пшеницы. Сегодня губернатор Херсонской области Владимир Василенко сообщил о риске разлива топлива с затонувшего сухогруза. Согласно техническим характеристикам судна, запас топлива на борту может составлять более 100 т.