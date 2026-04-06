С затонувшего в Азовском море сухогруза возможна утечка топлива

Риск разлива топлива с затонувшего в Азовском море сухогруза теоретически существует, однако подтвержденной информации пока нет. Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Как уточнил господин Василенко, согласно техническим характеристикам сухогруза, запас топлива на борту может составлять более 100 т. «Но нужно понимать: это паспортный показатель, а не точный объем топлива, который находился на борту в день происшествия»,— пояснил пресс-секретарь (цитата по ТАСС). По его словам, информация о наличии разлива и его масштабах уточняется.

Сухогруз типа «Волго-Балт» затонул в Азовском море после удара беспилотника 3 апреля. Судно шло с грузом пшеницы из порта Азов Ростовской области в порт Кавказ Краснодарского края. При атаке погиб один человек, еще двое пропали без вести. Остальные члены экипажа покинули тонущее судно и добрались до берега самостоятельно.