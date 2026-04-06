«Невская палитра» построит цех в Металлострое

АО «Завод художественных красок «Невская палитра» получило разрешение Госстройнадзора на строительство нового объекта на территории поселка Металлострой. Документ предусматривает возведение цеха комплектации готовой продукции.

Площадь будущего здания, согласно документации, составит 8 тысяч квадратных метров.

В «Невских красках» отказались рассказать подробности о проекте.

По оценке коммерческого директора компании «Бриз» Артема Чеснокова, ориентировочная стоимость объекта составляет 1,6 млрд рублей (из расчета примерно 200 тыс. рублей за квадратный метр с учетом земли под зданием).

В сентябре 2025 года комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга одобрила сохранение статуса зоны многоэтажной жилой застройки для участка на Сердобольской улице, 68. Территория площадью 2,15 га находится в собственности АО «ЗХК „Невская палитра“». Основным бенефициаром компании, согласно бухгалтерской отчётности, является Елена Захарова (по данным ЕГРЮЛ — Загородникова). Помимо этого актива, она также выступает совладельцем Агентства территориального развития «Треугольник», пишет «Деловой Петербург».

По оценкам компании Nikoliers территория на Сердобольской может быть использована для строительства до 50 тыс. квадратных метров жилья бизнес-класса.

