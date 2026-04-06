Суд оставил замглавы Сочи под арестом до мая

Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию заместителя главы Сочи Евгения Горобца на решение о заключении под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Краевой суд рассмотрел жалобу на постановление Центрального районного суда Сочи о выборе меры пресечения в отношении Евгения Горобца. Суд апелляционной инстанции выслушал доводы сторон и оставил жалобу без удовлетворения.

Мера пресечения в отношении Евгения Горобца действует до 26 мая 2026 года.

В конце марта Центральный районный суд Сочи заключил заместителя главы города под стражу на два месяца. Чиновник проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Согласно данным следствия, в августе 2025 года Евгений Горобец договорился с сочинским бизнесменом о передаче земельного участка в районе санатория «Волна» в аренду для дальнейшего выкупа без проведения торгов. Кадастровая стоимость участка превышает 400 млн руб. Согласно позиции следствия, личная заинтересованность чиновника заключалась в возможном трудоустройстве его дочери в коммерческую организацию с формальным исполнением обязанностей и регулярным получением зарплаты.

Алина Зорина