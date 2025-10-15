РБК: Совет судей отправил в отставку Виктора Момотова

Председатель Совета судей Виктор Момотов ушел в отставку. Решение приняли в его отсутствие на основании письменного заявления, пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с итогами заседания. По данным одного из них, Совет судей проголосовал за отставку господина Момотова единогласно.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

8 октября, как узнал «Ъ», Виктор Момотов подал заявление об уходе с поста председателя Совета судей РФ, который он занимал с 2016 года. В этот же день суд приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Виктора Момотова, его бизнес-партнера Андрея Марченко и сына Ивана общей стоимостью около 9 млрд руб. Среди них — сеть отелей Marton.

По данным Генпрокуратуры, господин Момотов незаконно занимался предпринимательской деятельностью, оформив бизнес и приобретенную недвижимость на доверенных лиц.

