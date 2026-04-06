Краснодарстат: на черноморских курортах края женщин проживает больше, чем мужчин

Численность женского населения в трех крупных приморских городах — Анапе, Геленджике и Новороссийске — превосходит мужскую. Такие данные содержатся в последнем расчете возрастно-полового состава населения, опубликованном Краснодарстатом.

Наиболее существенный дисбаланс отмечен в Анапе. Согласно статистике, в городе-курорте проживают 111 тыс. женщин против 96 тыс. мужчин. Таким образом, перевес в пользу женщин составляет почти 15 тыс. человек.

В Новороссийске сохраняется схожая тенденция: 176 тыс. женщин и 166 тыс. мужчин. Здесь разница достигает 10 тыс. человек.

Наименьшая разница, около 8 тыс.,— в Геленджике, где 62 тыс. женщин и 54 тыс. мужчин.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), на конец 2024 года доля мужского населения Российской Федерации составила 46%, женского — 54%. Традиционно женское население превышает мужское приблизительно на 10 млн человек.

Наталья Решетняк