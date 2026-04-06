Вице-губернатора Кубани Коробку уличили в выделении 80 млн подконтрольным фирмам

Вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку, который стал ответчиком по антикоррупционному иску, уличили в незаконном выделении более 80 млн руб. государственной поддержки подконтрольным предприятиям в 2021–2025 годах. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным следствия, общая стоимость коррупционных активов Андрея Коробки превышает 10 млрд руб. Как сообщил собеседник агентства, чиновник регулярно выделял подконтрольным структурам субсидии из регионального бюджета, избавлял их от контрольных мероприятий и предоставлял административные преференции.

Прибыль от эксплуатации подконтрольных структур Андрей Коробка направлял на приобретение новых компаний. Ряд предприятий для сокрытия сведений о конечном бенефициаре он оформил на доверенных лиц, продолжив самостоятельно управлять их деятельностью.

Установлен факт неправомерного заключения в 2025 году одним из региональных учреждений госконтракта на строительство общежития для спортсменов с аффилированной Андрею Коробке компанией без проведения конкурентных процедур. Размер финансирования из краевого бюджета составил более 2 млрд руб.

Ленинский районный суд Краснодара принял к производству антикоррупционный иск об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Андрея Коробки и связанным с ним лицам. По версии следствия, вице-губернатор вел совместную нелегальную деятельность с депутатами Законодательного собрания края Фурсой и Сидюковым, являющимися бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов.

В результате незаконного сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 млрд руб. Ответчиками по гражданскому делу стали 20 физических и 3 юридических лица. Судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом.

Алина Зорина