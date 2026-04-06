«Аэрофлот» втрое увеличит объем перевозок из Краснодара и Геленджика

Президент Владимир Путин встретился с гендиректором «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергеем Александровским. Тот рассказал, что по итогам 2026 года авиакомпания планирует перевезти через аэропорты Геленджика и Краснодара 1,5 млн пассажиров. Это втрое выше показателя 2025 года.

Господин Александровский назвал значимым событием прошлого года возобновление полетов в закрытые аэропорты на юге страны. В 2025 году через аэропорты Геленджика и Краснодара перевезли 500 тыс. пассажиров. «Из Краснодара выполняем полеты по 13 направлениям, в том числе пять международных»,— уточнил он (цитата по сайту Кремля).

С начала военной операции России на Украине действует режим запрета полетов в аэропорты юга и центральной части РФ. На данный момент рейсы временно ограничены в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. В мае 2024 года работу возобновил аэропорт Элисты, в июле 2025-го — аэропорт Геленджика, в сентябре — аэропорт Краснодара. Минтранс говорил, что при открытии аэропортов будет исходить из вопросов безопасности.