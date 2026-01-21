Минтранс сообщил о работе над возобновлением закрытых в 2022 году аэропортов

Министерство транспорта России продолжает работу над возобновлением функционирования закрытых в 2022 году российских аэропортов. Об этом сообщил глава министерства Андрей Никитин.

«Здесь исходим прежде всего из вопросов безопасности. С коллегами из силовых ведомств будем продолжать работу»,— рассказал Андрей Никитин (цитата по «РИА Новости»).

С начала военной операции России на Украине действует режим запрета полетов в аэропорты юга и центральной части РФ. На данный момент рейсы временно ограничены в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. В мае 2024 года работу возобновил аэропорт Элисты, в июле 2025-го — аэропорт Геленджика, в сентябре — аэропорт Краснодара.