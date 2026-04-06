Ставропольцы стали активнее заявлять о кражах со счетов через приложения банков

Внедрение упрощенного механизма информирования банков о киберпреступлениях привело к росту числа официальных обращений жителей Ставрополья по фактам мелких хищений. Об этом «Ъ–Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного главного управления Банка России.

По данным регулятора, обязательный функционал в мобильных приложениях крупных банков (введен в октябре 2025 года) позволил «вывести из тени» правонарушения, о которых клиенты ранее не сообщали из-за сложности процедур.

Статистика свидетельствует о качественном изменении структуры киберпреступности: при росте общего количества операций объем средних потерь сокращается. Сейчас до 80% обращений связаны с хищениями на сумму до 20 тыс. руб. Около 40% пострадавших теперь оперативно уведомляют банки и полицию через цифровые сервисы. Это позволяет точнее оценивать масштаб угроз, несмотря на отсутствие консолидированной региональной статистики по ущербу (в целом по РФ в 2025 году он составил 28,2 млрд руб.).

Для детализации региональной специфики Южное ГУ в апреле представит результаты опроса 4 тыс. жителей Ставрополья. В 2024 году ключевыми каналами мошенников в крае выступали звонки и СМС (50%), мессенджеры (14%) и соцсети (9%). Ожидается, что новые данные подтвердят смещение активности в сторону социальной инженерии на фоне повышения защиты: за 2025 год в стране отражено 134 млн атак на 14 трлн руб.

Параллельно регулятор ужесточил превентивные меры. С марта 2025 года в РФ действует самозапрет на кредиты (им воспользовались 22 млн человек), а с сентября – «период охлаждения» для займов свыше 50 тыс. руб. Особое внимание уделено защите несовершеннолетних: согласно ст. 26 ГК РФ, для открытия счетов лицам до 18 лет требуется согласие родителей. В феврале 2026 года ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за этой нормой для борьбы с «дропперством».

С января 2026 года банки обязаны сверять переводы с перечнем из 12 признаков мошенничества, приостанавливая подозрительные операции на два дня. Существенным экономическим рычагом стало обнуление кредитных обязательств заемщика в случае, если заем был выдан с нарушением антифрод-протоколов и стал объектом уголовного дела о хищении.

Роман Лаврухин