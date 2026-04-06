Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде полностью потушили спустя почти сутки

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в торговом центре «Гиант» в Калининграде, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. Причина возгорания пока не установлена.

Глава регионального управления МЧС Роман Емельянов рассказал, что тушение осложнялось очень быстрым распространением огня, в том числе из-за сильного ветра. Общая площадь пожара составила чуть больше 6 тыс. кв. м. «Многие, конечно, (помещения) — и кинозал, и детские игровые, и магазины — удалось отстоять, в том числе и мебельный торговый центр, который рядом. Пламя не перекинулось, хотя такие предпосылки были»,— отметил господин Емельянов (цитата по KGD.ru).

Возгорание произошло вчера днем. Из здания эвакуировали около 140 человек. По одной из версий, сначала загорелся электромобиль, припаркованный у здания, затем огонь перекинулся на фасад. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщал о трех пострадавших при пожаре. Также госпитализация потребовалась двум пожарным. Открытое горение ликвидировали поздно вечером в воскресенье.