В Махачкале из-за непогоды ограничена подача воды

В Махачкале приостановлен водозабор из канала им. Октябрьской революции. Причиной стало загрязнение и недостаточный уровень воды, сообщил Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

По данным оператора, вода в канале не соответствует требованиям по качеству. Профильные службы уже занимаются восстановлением водоснабжения, передает «Интерфакс».

Накануне в Дербентском районе Дагестана из-за перелива реки разрушилась плотина. В Дагестане затоплены более 2 тыс. жилых домов. Из-под Дербента эвакуировали 4 тыс. человек. В Дербентском районе погибли женщина и ребенок, которых унесло течением реки. Из-за подъема уровня воды на федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост.

