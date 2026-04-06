В Дагестане подтоплены более 2 тыс. жилых домов

На территории Дагестана остаются подтопленными более 2 тыс. жилых домов, свыше 1,8 тыс. приусадебных участков и 173 участка дорог, приводит ТАСС данные МЧС. Подтопления зафиксированы в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах.

Синоптики прогнозируют, что дожди в регионе продолжатся. В некоторых районах ожидаются ливни и порывы ветра до 20 м/с, сохраняется угроза обвалов, камнепадов и схода селевых потоков, уточнили в МЧС.

5 апреля в Дербентском районе Дагестана из-за перелива реки разрушилась плотина. К вечеру МЧС эвакуировало около 800 домохозяйств в пункты временного размещения. В безопасную зону планировали вывезти еще 4,1 тыс. человек. Из-за подъема уровня воды на федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост. В Дербентском районе погибли женщина и ребенок, которых унесло течением реки.

