«Динамо» намерено омолодить состав перед следующим сезоном КХЛ

Московское «Динамо» планирует омолодить состав команды перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил президент клуба Виктор Воронин.

Ранее «Динамо» уступило минскому «Динамо» в первом раунде play-off КХЛ и завершило выступление в сезоне-2025/26. По итогам регулярного чемпионата команда стала седьмой в Западной конференции.

«Сейчас ставится вопрос о формировании команды на следующий сезон. Мы нацелены на омоложение команды, как это было четыре года назад»,— заявил господин Воронин. При этом генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко отметил, что в команде будут «ждать восстановления» 32-летнего нападающего Седрика Пакетта, а также защитников — 34-летнего Кирилла Готовца и 32-летнего Фредрика Классона.

Результаты команды в сезоне-2025/26 Виктор Воронин связал с «чехардой, которая произошла в клубе». В ноябре «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым. На этом посту его сменил Вячеслав Козлов. По словам президента клуба, в апреле пройдет заседание совета директоров, где будет принято решение о будущем специалиста. «Каких-то решений по смене главного тренера прямо сейчас нет»,— подчеркнул господин Воронин.

