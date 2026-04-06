Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
«Динамо» намерено омолодить состав перед следующим сезоном КХЛ

Московское «Динамо» планирует омолодить состав команды перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил президент клуба Виктор Воронин.

Ранее «Динамо» уступило минскому «Динамо» в первом раунде play-off КХЛ и завершило выступление в сезоне-2025/26. По итогам регулярного чемпионата команда стала седьмой в Западной конференции.

«Сейчас ставится вопрос о формировании команды на следующий сезон. Мы нацелены на омоложение команды, как это было четыре года назад»,— заявил господин Воронин. При этом генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко отметил, что в команде будут «ждать восстановления» 32-летнего нападающего Седрика Пакетта, а также защитников — 34-летнего Кирилла Готовца и 32-летнего Фредрика Классона.

Результаты команды в сезоне-2025/26 Виктор Воронин связал с «чехардой, которая произошла в клубе». В ноябре «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым. На этом посту его сменил Вячеслав Козлов. По словам президента клуба, в апреле пройдет заседание совета директоров, где будет принято решение о будущем специалиста. «Каких-то решений по смене главного тренера прямо сейчас нет»,— подчеркнул господин Воронин.

Таисия Орлова

