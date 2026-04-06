Оборот МСП Ставрополья в 2025 году достиг 380,9 млрд рублей при росте зарплат на 15,7%

По итогам 2025 года малые предприятия Ставропольского края продемонстрировали рост ключевых финансово-экономических показателей, обеспечив совокупный оборот в размере 380,9 млрд руб. Как сообщили «Ъ–Кавказ» в пресс-службе Северо-Кавказстата, к началу 2026 года в региональном сегменте Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) числилось порядка двух тысяч малых предприятий.

Отраслевая структура сектора остается традиционной для аграрно-промышленного региона. Почти половина оборота (45%) приходится на сферу оптовой и розничной торговли. При этом значительный объем выручки генерируют обрабатывающие производства (18,4%), сельское хозяйство (12,3%) и строительство (8,6%). Внутри обрабатывающего сектора ключевым драйвером выступает пищевая промышленность, на долю которой приходится четверть оборота всей группы (24,9%). В структуре выпуска продуктов питания лидируют мясопереработка (26,2%), мукомольно-крупяное производство (25,9%) и молочная отрасль (21,5%).

Средняя численность занятых на малых предприятиях края составила 56,7 тыс. человек, из которых более 90% трудоустроены официально (списочный состав). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в секторе по итогам года достигла 57,8 тыс. руб., увеличившись на 15,7% по сравнению с 2024 годом. По данным аналитиков Росстата, данный рост обусловлен не только индексацией, но и усиливающейся конкуренцией за трудовые ресурсы с крупными промышленными холдингами региона.

Несмотря на позитивную динамику, роль МСП в наполнении бюджета остается ограниченной по сравнению с индустриальными гигантами вроде «Невинномысского Азота» или предприятий агрохолдингов. Если крупные налогоплательщики обеспечивают основную часть налога на прибыль и НДС, то малый бизнес дает занятость и сервисную инфраструктуру.

Председатель «ОПОРЫ РОССИИ» в Ставропольском крае Николай Сасин в беседе с «Ъ–Кавказ» призвал разделять статистические показатели и реальный экономический вес участников рынка.

«В регионе сегодня числится 107,5 тыс. субъектов МСП и более 200 тыс. самозанятых. Для статистики их часто объединяют, но это разные категории. Самозанятые не создают рабочих мест, это форма личной занятости. Эти цифры показывают, что наш бизнес адаптировался к новым условиям и научился использовать местное сырье. В 2025 году мы увидели рост и по оборотам, и по зарплатам. Но важно понимать: структура рынка остается устойчивой, и хотя основные налоги платит крупный бизнес, малые предприятия остаются ключевыми для жизни региона, закрывая потребности людей в услугах и товарах», – отметил Николай Сасин.

Роман Лаврухин